كنا مجرد حروف .. محسن صالح يحيي ذكرى وفاة ثابت البطل بكلمات مؤثرة

حرص محسن صالح رئيس لجنة التخطيط في النادي الأهلي على إحياء ذكرى وفاة ثابت البطل أسطورة حراسة المرمى.

وكتب محسن صالح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "تموت الرموز ويبقى الأهلي حافظا لمن لديه الولاء وحقق البطولات والكؤوس رحم الله البطل والابطال.. كنا مجرد حروف".

وأضاف: صالح لم يكن مايسترو وثابت لم يكن بطل وحمدي لم يكن وزير وبيبو لم يكن اسطوره وشطة لم يكن قرن وعبده لم يكن مجري ومحسن لم يكن لوز الأهلي من جمع الكلمات وجعل لها مكانة ومقامات!".

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على الاتصال بأسرة ثابت البطل، كابتن الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، للاطمئنان عليها، والتواصل مع زوجته وأبنائه بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لوفاة البطل، الذي كان يتمتع بتاريخ كبير من الإنجازات والأخلاقيات والحفاظ على قيم وثوابت النادي.

ويقوم محمود الخطيب، الموجود حاليا في الإمارات، عقب عودته بزيارة أسرة ثابت البطل، وذلك في إطار روابط عائلة الأهلي، والتأكيد على تقدير أبناء النادي الذين أعطوا بإخلاص وحققوا إنجازات وانتصارات أسعدت الملايين.

وغادر الخطيب من الدوحة الي دبي للاطمئنان على أسرته هناك.