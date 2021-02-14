اتحاد الكرة يدرس استضافة مباراة الوداد وكايزر تشيفز بدورى الأبطال

تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد طلب نظيره المغربي استضافة مباراة فريق الوداد البيضاوي ونظيره كايزر تشيفز الجنوب افريقي فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

كان مسؤولو الكاف أعلنوا عن تأجيل مباراة الوداد البيضاوي وكايزر تشيفز بناء على طلب المغاربة ومنح اتحاد بلادهم مهلة لانهاء أزمة إقامة اللقاء حتى يوم ١٦ فبراير الجاري.

يأتي تفكير الجبلاية فى استضافة اللقاء بعدما تلقى مخاطبة من نظيره الاتحاد المغربي برئاسة فوزى لقجع بإقامة المباراة على احد الملاعب المصرية.

يذكر ان السلطات المغربية رفضت منح التأشيرات لبعثة فريق كايزر تشيفز باعتبار دولة جنوب إفريقيا محظور دخول مواطنيها بسبب إنتشار السلالات الجديدة من فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا جاء فيه فيه:

وجهت للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم رسالة إلى لجنة الاندية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم تخبرها بأن السلطات المغربية قررت عدم السماح بإجراء مباراة الوداد البيضاوي مع فريق كايزر شيفز الجنوب إفريقي المزمع إجراؤها يوم 13 فبراير الجاري بمدينة الدار البيضاء برسم الجولة الاولى من دوري ابطال إفريقيا".

وأوضح البيان الصادر اليوم: "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لكوفيد 19، حيث طالبت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتأجيل المباراة أو إجرائها في بلد آخر أن تعذر ذلك".

بيان جنوب إفريقي

أعلن نادي كايزر تشيفز تأخر استخراج تأشيرات السفر الخاصة به إلى المغرب لمواجهة الوداد المغربي في دوري الأبطال بسبب قيام السلطات المغربية بإدراج جنوب إفريقيا ضمن الدول المحظور دخول مواطنيها إلى المغرب بسبب فيروس كورونا.

وأصدر بيانا رسميا جاء على النحو الآتي :

قبل أقل من 12 ساعة من مغادرة الفريق إلى المغرب لم تصدر تأشيرات المجموعة المسافرة إلى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا رغم تقديم الطلبات للحصول عليها في الوقت المحدد.

بعد تقديم طلبات التأشيرات، كان النادي على اتصال مستمر مع الاتحاد الإفريقي والسفارة المغربية في جنوب إفريقيا وسفارة جنوب إفريقيا في المغرب والاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم ونادي الوداد والاتحاد المغربي، لضمان الموافقة على طلب الحصول على التأشيرات ومعالجة الأمر".

الوداد أكد على انتظاره تأكيدا من وزارة الصحة المغربية لمنحنا إذنا خاصا لدخول البلاد وذلك لأن جنوب إفريقيا مدرجة ضمن الدول المحظور دخولها إلى المغرب بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا" "لم نتلق أي رد على طلب الحصول على التأشيرات حتى الآن".

النادي سيرسل وفدا إلى السفارة المغربية في جنوب إفريقيا في محاولة للحصول على توضيح لما يحدث، وطلب إصدار التأشيرات ليتمكن الفريق من السفر واللحاق بموعد المواجهة".

الكاف يرضخ للمغاربة

رضخ مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى رغبة مسئولى الاتحاد المغربي ونادى الوداد البيضاوي وقرر تأجيل مباراة كايزر تشيفز إلى وقت لاحق متجاهلا إلتزام النادى الجنوب إفريقي بلوائح الكاف والتعديلات التى تم إجراؤها على لوائح البطولة.

وأصدر الكاف بيانا رسميا أكد خلاله تأجيل مباراة الوداد وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى إفتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا التى كان محددا إقامتها اليوم السبت على الأراضى المغربية على أن يجرى تحديد موعد لاحق لها وإخطار مسؤلى الناديين بالموعد الجديد.

كاف يناقض نفسه

الاتحاد الإفريقي في شهر نوفمبر من العام المنصرم أجرى بعد إنتهاء أزمة إياب نصف النهائي بدورى أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء تعديلات علي لائحة البطولة بسبب إصابات فيروس كورونا من أجل تفادى أية أزمات مستقبلية فى البطولات الخاضعة تحت عبائته.

وجاء أبرز التعديلات بين طيات بنود لائحة بطولات الكاف أنه في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر يعتبر الفريق المضيف خاسرا المباراة بنتيجة 2-0.

وتظهر التعديلات مدى التخبط الإدارى والتناقض فى تطبيق اللوائح فى مباراة الوداد البيضاوى وكايزر تشيفز فى افتتاحية دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا وتأجيل اللقاء بناء على رغبة المغاربة جراء السيطرة والنفوذ المتغلغل داخل الاتحاد الإفريقي رغم إلتزام الفريق الجنوب إفريقي بالتعليمات واللوائح الخاصة بالبطولة.