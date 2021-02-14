أجاي يكشف كواليس تسديد ركلة الترجيح أمام بالميراس البرازيلي

وأكد أجاي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت " أنه حرص على تسديد الركلة حتى تكون دافعا ومصدر ثقه لزملائه بالفريق مشددا أنه كان على ثقة بنجاحه في تسديدها.
وأضاف أن تلك هي المرة الأولى التي يسجل بها ركلة الترجيح بتلك الطريقة مشددا أن حرص على أن تكون التسديدة مميزة.
وتابع أنه أصبح جاهز للمشاركة بشكل أساسي في المباريات، مشددا أنه كان يخوض مرانه صباحا ومساء حتى يصبح جاهزا في أسرع وقت.
وأكمل أنه عقب إصابته في نهائي دوري ابطال افريقيا كان عليه أن يجري عملية جراحية ولكنه لم يكن يرغب في ذلك.
وأضاف أنه سيشارك في مباريات الفريق المقبلة.
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