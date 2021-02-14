نادر السيد: مروان محسن لا يمكن مقارنته بمهاجم الزمالك الجديد

أكد نادر السيد حارس الزمالك السابق، أن السوشيال ميديا ليست مقياسا لآراء الجماهير في الشارع الرياضي.
وقال نادر في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن مروان محسن لاعب الأهلي شارك مع جميع المدربين الذين تولوا قيادة الأهلي منذ انضمامه للفريق.
وتابع أن مروان محسن يقدم ضغطا فرديا وهذه من مميزاته كمهاجم هو بذل مجهود كبير خارج منطقة جزاء المنافس.
وأتم أن مروان محسن أثبت نفسه ولا يمكن مقارنته بمروان حمدي مهاجم الزمالك.
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