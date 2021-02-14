طارق يحيى: الجزيري شخصيته قوية.. ومروان يحتاج وقتا مع الزمالك

وأضاف طارق يحيي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن غياب تقنية الفار كان السر وراء ظلم الفريق، والعديد من الفرق الأخرى.
وتابع أن لاعبي الزمالك قدموا اداء جيد، ولكن لاعبي مولودية الجزائر أغلقوا المساحات أمام الزمالك بشكل جيد.
وعن رأيه في صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي، أكد أن سيف الدين الجزيري صفقة جيدة ويعد إضافة رائعة للفريق لما يمتلكه من شخصية رائعة في الملعب بالإضافة لخبراته السابقة.
وأضاف أن مروان حمدي لاعب جيد ولكنه سيحتاج للمزيد من الوقت للتأقلم مع الفريق.
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