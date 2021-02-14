أكد نادر السيد لاعب الزمالك السابق، أنه استمتع بمباراة الزمالك ومولودية الجزائر رغم التعادل السلبي في اولى مباريات الفريق بدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. وقال نادر في تصريحاته لبرامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إن مباراة الزمالك والمولودية من أفضل مباريات الأبيض خلال الفترة الماضية. وأضاف أن تشكيل باتشيكو وتغييراته الفنية جيدة والزمالك قدم أداء عالميا أمام المولودية . وأتم أن إضاعة الفرص التهديفية لها أكثر من سبب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نادر السيد: الزمالك قدم أداء عالميا أمام المولودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.