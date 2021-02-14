بشرى سارة لـ جماهير ريال مدريد بشأن تجديد عقد راموس

أعلنت تقارير صحفية عن بشرى ساره لـ جماهير ريال مدريد بشأن قرب تجديد سيرجو راموس نجم الفريق للملكي مع قرب انتهاء عقده مع الفريق خلال الميركاتو الصيفي المقبل وأكدت صحيفة " A B C " العريقة أن علاقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وراموس بدأت في التحسن خلال الأسابيع الماضية عقب مكالمة راموس لـ بيريز للاطمئنان على صحته عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. وأضافت الصحيفة أن بيريز أشاد بـموقف راموس والذي أصر على خوض مباراة الفريق أمام أتليتك بلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على الرغم من اضابته اثناء الاحماء مما ادي لاصابته بشكل كبير. وتابعت الصحيفة أن الحديث بينهما كان ودي ولكنه لم يتطرق لـ التجديد ولكن الأمور في طريقها للتحسن. وأشارت إلى أن عرض ريال مدريد مازال كما هو ولم يتغير حتى الان.

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