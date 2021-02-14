نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي رغم الخسارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مازال النجم المصري محمد صلاح يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي لكرة القدم برصيد 17 هدف عقب انتهاء مباراة فريق ليفربول وليستر سيتي ضمن منافسات الجولة 24 من البريميرليج، حيث أحرز محمد صلاح هدف فريقه الوحيد بالرغم من الخسارة بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف واحد، وهى الهزيمة الثالثة على التوالي لفريق ليفربول حيث خسر الأسبوع الماضي من مانشستر سيتى بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل النجم المصري محمد صلاح هدف التقدم لفريقه فى مرمي ليستر سيتى فى الدقيقة 67 من المباراة ولكن فريق السيتى استطاع أن يحقق الريمونتادا والفوز بتسجيل ثلاثة أهداف فى ثمانية دقائق، ليواصل الريدز سلسلة لهزائم هذا الموسم وتوقف رصيده عند 41 نقطة والابتعاد عن القمة التى يحتلها فريق مانشستر سيتى رصيد 53 نقطة ومؤجل له مباراة واحدة.

وبهذا الهدف فقد ارتفع رصيد محمد صلاح إلى 23 هدف سجلها مع فريق ليفربول فى جميع البطولات الموسم الحالي 2020- 2021 حيث سجل صلاح 17 هدف فى البريميرليج، وسجل 3 أهداف فى بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، و3 أهداف فى بطولة دوري أبطال أوروبا، ليسجل اسمه كأول لاعب فى الريدز يسجل أكثر من 20 هدف فى أربعة مواسم متتالية ليحطم رقم الأسطورة “أيان راش” فى موسم 1984 -1985.

المركز الأول: النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي برصيد 17 هدف.

المركز الثاني: اللاعب البرتغالي برنو فرنانديز نجم فريق مانشستر يونايتد برصيد 13 هدف.

المركز الثالث:الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام هوتسبر برصيد 13 هدف.

المركز الرابع: الإنجليزي دومنيك كالفيرت ليوين نجم فريق إيفرتون برصيد 13 هدف أيضاً.

المركز الخامس: الكوري الجنوبي هيونج مين سون نجم فريق توتنهام هوتسبر برصيد 13 هدف.

المركز السادس: الإنجليزي جيمي فاردرى مهاجم فريق ليستر سيتي برصيد 12 هدف.

المركز السابع: الإنجليزي باتريك بامفورد هداف فريق ليدز يونايتد برصيد 12 هدف أيضاً.

المركز الثامن: ينفرد به النجم الألماني إلكاي جوندوجان لاعب وسط فريق مانشستر سيتي برصيد 11 هدف

المركز التاسع: الإنجليزي كاليوم ويلسون مهاجم فريق نيوكاسل برصيد 10 أهداف.

قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي فى الترتيب بعد ذلك كل من اللاعب اولي واتكينز نجم فريق أستون فيلا برصيد 10 أهداف، ثم اللاعب ويلفيرد زاها نجم فريق كريستال بالاس برصيد 9 أهداف، يليه رحيم سترلينج نجم فريق مانشستر سيتى برصيد 8 أهداف، ثم اللاعب الكسندر لاكازيت نجم فريق أرسنال برصيد 8 أهداف، ثم اللاعب ماركوس راشفورد نجم فريق مانشستر يونايتد برصيد 8 أهداف، ثم النجم هارفي بارنس لاعب فريق ليستر سيتي برصيد 8 أهداف.