طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة فرجاني ساسي وعواد

كشف محمد أسامة رئيس اللجنة الطبية في نادي الزمالك عن تفاصيل إصابة فرجاني ساسي نجم الفريق خلال مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر في مباراة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأكد طبيب الزمالك في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن ساسي تعرض لكدمة خفيفة خلال المباراة، مشددا أن اللاعب سيخضع لفحص طبي دقيق قبل انطلاق مران الفريق اليوم وفي حال تأكد سلامته سيشارك في المران بشكل طبيعي.

وأضاف أن محمد عواد حارس الفريق أصيب بكدمة خلال المران لذلك كان من الافضل ان يغادر المران ولكنه سيشارك اليوم بشكل طبيعي.