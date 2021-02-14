أبرزها كأس مصر والكونفدرالية.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 -2 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاحد، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوري الاسباني والدوري الفرنسي وكأس الكونفدرالية.

ويستعرض " دوت الخليج" أبرز مواعيد مباريات الاحد: مواعيد مباريات كأس مصر الإسماعيلى X لافيينا أف سى -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت الاتحاد السكندرى X النجوم -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت الإنتاج الحربى X كوكا كولا -2:30 ظهرا - اون تايم سبورت مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية راسينج كلوب أبيدجان الإيفوارى X بيراميدز – 6:00 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي ساوثهامبتون X وولفرهامبتون – 2:00 عصرا وست بروميتش ألبيون X مانشستر يونايتد – 4:00 عصرا – beIN Sports HD 1 ارسنال X ليدز يونايتد – 6:30 مساء – beIN Sports HD 1 إيفرتون X فولهام – 9:00 مساء مواعيد مباريات الدوري الإسباني خيتافي X ريال سوسيداد –3:00 عصرا ريال مدريد X فالنسيا – 5:14 مساء – beIN Sports HD 3 ليفانتى X أوساسونا –7:30 مساء – beIN Sports HD 3 فياريال X ريال بيتيس – 10:00 مساء مواعيد مباريات الدوري الإيطالي روما X أودينيزى – 1:30 ظهرا – beIN Sports HD 4 كاليارى X أتالانتا – 4:00 عصرا سامبدوريا X فيورنتينا – ا4:00 عصرا كروتونى X ساسولو – ا7:00 مساء – beIN Sports HD 4 إنتر ميلان X لاتسيو – 9:45 مساء – beIN Sports HD 4 مواعيد مباريات الدوري الألماني اينتراخت فرانكفورت X كولن – 4:30 عصرا فولفسبورج X بوروسيا مونشنجلادباخ – 7:00 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي موناكو X لوريان – 2:00 ظهرا – beIN Sports HD 6 بوردو X مارسيليا – 10:00 مساء - beIN Sports HD

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