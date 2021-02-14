ميدو يهاجم بدائل مصطفى محمد في الزمالك.. ويوجه نصيحة لـ مجلس الإدارة

كشف أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عن رأيه في صفقات الفريق الجديدة بالميركاتو الشتوي، قائلا إنه يختلف مع إدارة الزمالك حول بدائل مصطفى محمد لاعب الفريق المعار لـ جالطا سراي التركي.
وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامج " أوضة اللبس أن باتشيكو المدير الفني للفريق لم يخطىء في مباراة مولودية الجزائر، وأن أزمة الفريق الحقيقية تكمن في "تسرع اللاعبين".
ووجه ميدو نصيحة لـ مجلس إدارة النادي الزمالك بضرورة السيطرة علي الفريق وعدم خروج الخلافات للإعلام والسوشيال ميديا.
وأردف: "كنت أول من دعمت، لكني سأنتقد عندما أري الخطأ أمام عيني، لأن الزمالك هو الأهم، الحروب الشخصية أخرت الزمالك سنين، ولن نسمح بتكرار هذا الأمر مجددا".
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