طبيب الزمالك يعلن موعد عودة عبد الشافي للمشاركة في المباريات

كشف محمد أسامه رئيس الجهاز الطبي في الزمالك عن موعد عودة محمد عبد الشافي لاعب الفريق لـ مران الزمالك عقب اصابته في غضروف الركبة خلال الفترة الماضية. وأكد محمد أسامه في تصريحات لـ برنامج " زملكاوي " أن عبد الشافي سيعود للملاعب قريبا عقب عودة الفريق من مباراة تونجيث الستغالي يوم 23 فبراير الجاري، وبخوص حاليا برنامج تاهيلي. وأضاف أن عبد الشافي لديه إصرار على العودة للملاعب في اقرب وقت ويخوض البرنامج التأهيلي بالتزام شديد. اما عن حمزة المثلوثي فأكد ان اللاعب جاهز للمشاركة في اي وقت وتعافي تماما من الاصابة، وقرار مشاركته في يد باتشيكو المدير الفني للفريق.

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