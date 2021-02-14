أجاي: الشناوي أفضل حارس في القارة.. وسعد سمير يعلمني العربية

وأضاف أجاي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الشناوي اخبره بضرورة الصبر حتي يعود للمشاركة اساسيا عقب اصابته واكد له انه سيحصل على فرصته في المشاركة قريبا.
وتابع أنه على ثقه تامه بـ الشناوي، وكان واثق من قدرته على التصدي لركلات الرجيح بمباراة بالميراس البرازيلي.
وأشار إلى أن علاقته رائعه بزملائه بالفريق، وسعد سمير يعلمه اللغه العربية، وعلمه كلمتي " العب جامد و نركز يا رجاله" والتي يرددها خلال مران الفريق.
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