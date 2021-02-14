الإسماعيلي يواجه لافيينا اليوم في دور الـ32 من كأس مصر

يستعد فريق الإسماعيلى، اليوم الأحد، لملاقاة فريق لافيينا، أحد أندية القسم الرابع، فى دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
ويسعى الإسماعيلي في مباراة اليوم، لتخطي هزيمته أمام الاتحاد السكندري في الدوري، في المباراة الماضية.
واختتم الإسماعيلي تدريباته، حيث اشتمل المران خوض الأساسيين تدريبات استشفائية، فيما أدى باقي اللاعبين تدريبات خططية وبدنية بشكل طبيعي.
وأدى حراس المرمى تدريبات قوية، تحت إشراف مدربهم أحمد الدهراوى.
واختتم المران بتقسيمة مصغرة، تم خلالها وضع مجموعة من الخطط الفنية والخططية.
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