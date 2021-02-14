مسحة طبية للاعبي الأهلي.. اليوم

يجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية اليوم، الأحد. ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني المقرر لها الثلاثاء المقبل، في مستهل مشوار الفريق بمرحلة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويعود الأهلي لمبارياته عقب المشاركة ‏في كأس العالم للأندية التي أقيمت خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري والتي نجح ‏خلالها الأهلي في الحصول على المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية.‏

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