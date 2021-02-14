نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ضمك والهلال اليوم 2021/02/14 في الدوري السعودي والقناة الناقلة مباراة القمة والقاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف نادي ضمك الهلال اليوم في الجولة 18 من عمر الدوري السعودي، وتزايد البحث عن موعد مباراة ضمك والهلال، من قبل عشاق الفريقين خاصة الهلال السعودي الباحث عن الفوز دائماً للمحافظة على لقبه الفائز به العام الماضي، والوصول إلي صدارة الترتيب سوف تنقل المباراة عبر قناة السعودية الرياضية في الثالثة وخمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، وكانت نتيجة الدور الأول بين الفريقين قد انتهت بفوز الزعيم الهلالي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء.

موعد مباراة ضمك والهلال والقناة الناقلة

تلعب مباراة الهلال وضمك اليوم الأحد الموافق 2021/02/14، في تمام الساعة 15.05 بتوقيت مكة المكرمة، 14.05 بتوقيت القاهرة، 16.05 بتوقيت أبوظبي، وسوف تنقل المباراة عبر شاشة قناة KSA SPORTS HD 1 الناقل الحصري لجميع مباريات دوري المحترفين السعودي.

موقف الفريقين في الجدول قبل اللقاء اليوم

الفريق الترتيب في الجدول الهلال السعودي يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة، من لعب 17 مباراة، حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 30 هدف وسكنت شباكه 12 هدف. فريق ضمك يحتل المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة من لعب 17 مباراة، حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الخسارة في 10 مباريات، سجل لاعبوه 22 هدف وسكنت شباكه 33 هدف التشكيل المتوقع للهلال اليوم ضد ضمك في الدوري حراسة المرمى : حبيب الوطيان.

خط الدفاع : محمد جحفلي، جان هيو سو، مد الله العليان، ياسر الشهراني.

خط الوسط : سالم الدوسري، كويلار، عبد الله عطيف، كاريلو.

خط الهجوم : جوميز. التشكيل المتوقع لضمك ضد الهلال السعودي في الدوري حراسة المرمى : مصطفى زغبه.

خط الدفاع : عبد العزيز علي، محمد الزبيدي، مهند النجعي، فاروق شافعي.

خط الوسط : محمد محسن، عبد العزيز مجرش، منصور حمزي، دوما جوج.

خط الهجوم : إيميليو زيلايا، عبد العزيز الشهري. تاريخ مقابلا الفريقين في الدوري ألتقر الفريقين في 3 مواجهات قبل هذا اللقاء في مسابقة الدوري السعودي كان الفوز من نصيب الهلال في مباراتين وحسمت نتيجة التعادل لقاء وحيد ولم يستطيع ضمك الفوز على الهلال في أي لقاء بالدوري. بطاقة مباراة الهلال وضمك اليوم المباراة : الهلال * ضمك. المنافسة : الجولة أل 18 من الدوري السعودي. الموعد : اليوم 2021/02/14 في الساعة 14.05 بتوقيت القاهرة، 15.05 بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة : KSA SPORTS HD 1. ملعب المباراة : ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز. معلق المباراة : عبد الله الحربي.