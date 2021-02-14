الدوري الإنجليزي.. أرسنال في مهمة تصحيح المسار أمام ليدز يونايتد

ويسعى أرسنال بقيادة نجمه المصري محمد النني للعودة إلى سكة الانتصارات أمام ليدز يونايتد في مباراة اليوم، بعد النتائج المخيبة للفريق في الفترة الأخيرة.
وفشل أرسنال في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع مانشستر يونايتد سلبيا، وخسر من وولفرهامبتون 2 - 1، ومن أستون فيلا 1 - 0.
في المقابل يطمح ليدز يونايتد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، لتأمين تواجده بمنطقة وسط الجدول.
كانت مباراة الدوري الأول في الدوري الإنجليزي بين أرسنال وليدز يوناتيد انتهت بالتعادل السلبي.
ويحتل ليدز يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن أرسنال صاحب المركز الـ 11.
ويلتقي اليوم أيضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي، ساوثهامبتون مع وولفرهامبتون، وست بروميتش مع مانشستر يونايتد، إيفرتون مع فولهام.
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