شوبير يعلق على تعادل الزمالك أمام مولودية الجزائر ويحذر لاعبيه

علق الإعلامى أحمد شوبير على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع مولودية الجزائر فى المباراة التى أقيم بينهما أول أمس الجمعة فى إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى: "تعادل الزمالك مع مولودية مفاجأة كبيرة وغير متوقعة لأن الزمالك كعبه عالي على جميع الأندية الجزائرية".
وأضاف: "لاعبو الزمالك لم يقصروا أمام مولودية الجزائر، عملوا كل حاجة في الكرة لكن لم يسجلوا" .
وتابع: "مجموعة الزمالك صعبة جدا ولا بد من تركيز لاعبي الزمالك فى المواجهات المقبلة من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل لمسابقة دوري أبطال إفريقيا".
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