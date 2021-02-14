الإنتاج الحربي يستضيف كوكاكولا في دور الـ 32 من كأس مصر

يستضيف فريق الإنتاج الحربي منافسه كوكاكولا أحد أندية دوري القسم الثاني اليوم علي ملعب المقاولون العرب في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى فريق الإنتاج الحربي لتصحيح المسار بعد الخسائر المتتالية في بطولة الدورى المصري وكان آخرها الهزيمة أمام المقاصة بنتيجة هدف دون رد .

علي جانب آخر يحاول فريق كوكاكولا بقيادة تامر مصطفي المدير الفني تحقيق مفاجأة جديدة في البطولة والتأهل لدور الـ 16.

وأكد تامر مصطفى صعوبة المباراة خاصة وأن الإنتاج من الفرق الكبيرة وتلعب فى الدورى الممتاز ويقودها جهاز فنى محترم بقيادة حمادة صدقى.

وأشار مصطفى إلى أن لاعبى كوكاكولا قادرين على تقديم مباراة قوية وجميع اللاعبين لديهم إصرار ورغبة فى تحقيق نتيجة طيبة على الانتاج الحربى وإن مباريات الكأس دائما ما يكون بها مفاجآت.

وكان كوكا كولا قد تأهل لدور الـ 32 عقب تخطى عقبة السكة الحديد بركلات الترجيح فى الدور التمهيدي الأخير من كأس مصر.