الاتحاد السكندري يسعى لعودة أمجاد كأس مصر أمام النجوم

يستضيف فريق الاتحاد السكندري منافسه النجوم أحد أندية دوري القسم الثاني اليوم عى ملعب حرس الحدود "المكس" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق بطولة جديدة من كأس مصر حيث نجح في تحقيق اللقب 6 مرات آخرها عام 1976 وحقق الوصافة في 8 مناسبات.
على جانب آخر يحاول فريق النجوم تحقيق مفاجأة جديدة في الكأس بعد نجاح فريق بتروجت في إقصاء المقاولون العرب والتأهل لدور الـ16.
وكان فريق النجوم تأهل إلى دور الـ32 بعد الفوز على فريق مصر للتأمين بركلات الترجيح.
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