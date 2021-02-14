يخوض فريق ريال مدريد بقيادة زين الدين زيدان، المدير الفني، مهمة ثأرية اليوم، الأحد، في تمام الخامسة والربع مساءً، عندما يستضيف فالنسيا، على ملعب ألفريدو دي سيتفانو، ضمن مباريات الجولة 23 للدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في ترتيب الليجا، بالتساوي مع برشلونة الوضيف برصيد 46 نقطة لكل منهما.
ويسعى ريال مدريد للخروج من المباراة بالثلاث نقاط، لاقتناص المركز الثاني وتقليل فارق النقاط مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر.
كما ستكون المباراة ثأرية للميرنجي، بعد هزيمته أمام خفافيش إسبانيا برباعية مقابل هدف، ضمن منافسات الدور الأول.
وشهدت القائمة عودة الثلاثي داني كارفاخال وتوني كروس ولوكاس فاسكيز، بعد أن غابوا عن المباراة الأخيرة أمام هويسكا لأسباب مختلفة.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي..
حراسة المرمى: كورتوا - لونين - ألتوب
الدفاع: كارفاخال - فاران - ناتشو - ميندي - شوست - ميجيل
الوسط: كروس - مودريتش - كاسيميرو - إيسكو - أريباس
الهجوم: بنزيما - أسينسيو - فاسكيز - فينيسيوس - ماريانو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ريال مدريد في مهمة ثأرية أمام فالنسيا بـ الدوري الإسباني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.