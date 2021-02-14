نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستمر مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني بإقامة العديد من المباريات القوية أهمها حين يقام موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم الأحد 14 فبراير 2021 على ملعب ألفيدو دي ستيفانو معقل ريال مدريد كاستيا في ظل إقامة إصلاحات على ملعب الميرنجي الرئيسي سانتياغو برنابيو، ويأمل رفاق زيدان في تحقيق الفوز ضد الخفافيش لمواصلة المنافسة على الدوري الأسباني الذي يحمل الفريق الملكي لقبه، ويتصدر جدول ترتيبه حاليا فريق أتلتيكو مدريد الذي حافظ على تلك الصدارة بانتصاره بالأمس خارج الديار ضد غرناطة بهدفين مقابل هدف، كما ارتقى فريق برشلونة للمركز الثاني مؤقتا بانتصاره العريض خارج ملعبه ضد ديبورتيفو ألافيس بخامسية مقابل هدف ليتساوى حاليا مع الريال في رصيد النقاط، ويليهم فريق إشبيلية بفارق نقطة بعد انتصاره بالأمس بهدف لمنير الحدادي ضد هويسكا.

ريال مدريد في مهمة صعبة ضد فالنسيا على ملعبه ساعيا لتحقيق فوز يعيده من جديد إلى المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن الفريق الكتالوني برشلونة في حال تمكن من تحقيق الفوز ورد اعتباره ضد خفافيش فالنسيا الذين تمكنوا من اكتساح رفاق زيادن في مباراة الذهاب بينهما في الليجا بالجولة التاسعة على ملعبهم المستايا، حيث تمكن وقتها أصحاب الأرض من الفوز برباعية مقابل هدف وحيد سجله بنزيما للميرنجي، بينما تكفل باراغان بتسجيل هاتريك للخفافيش من ثلاث ركلات جزاء، كما تكفل فاران بتسجيل هدف في مرمى فريقه، ويدخل الميرنجي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تحقيق الفوز الثاني على التوالي في آخر مبارياته ضد خيتافي بهدفين دون رد سجلهما كلا من بنزيمة وميندي في مباراة كانت مؤجلة من الجولة الأولى من الدوري.

فريق فالنسيا يأمل في تحقيق الفوز هو الآخر ضد ريال مدريد في مهمة لن تكون سهلة على الخفافيش الساعين لتحسين نتائجهم في الدوري التي لم تكن على ما يرام في الفترة الأخيرة، وذلك بعدما تمكنوا من تحقيق انتصارين فقط في مبارياتهم الخمسة الأخيرة التي شهدت تعادلهم في مبارتين، وخسارتهم في مباراة أمام متصدر الترتيب أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وكان الفريق تعادل في آخر مبارياته خارج ملعبه أمام أتلتيك بيلباو بهدف لكل فريق سجله باوليستا لفالنسيا الذي اقتنص نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 24 نقطة ليتواجد حاليا في المركز الثاني عشر في ترتيب الليغا.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

15:00 توقيت غرينتش.

16:00 توقيت الجزائر.

17:00 توقيت مصر وفلسطين.

18:00 توقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد فالنسيا

بي أن سبورت HD3.

تعليق: رؤوف خليف.