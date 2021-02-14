يستضيف فريق جلطة سراي المحترف ضمن صفوفه المصرى مصطفى محمد ، منافسه قاسم باشا التركي على ملعب تورك تيليكوم ارينا اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي .
ويسعى مصطفي محمد لتسجيل المزيد من الأهداف وقيادة الفريق للفوز والصعود الي قمة الدورى التركي .
ونجح مصطفى محمد في تسجيل ثلاث أهداف خلال ثلاث مباريات خاضها فقط مع الفريق التركي منذ انتقاله من الزمالك حيث سجل امام باشاك شهير وفناربخشة في الدوري، وألانيا سبور في كأس تركيا.
ويحتل جالطة سراي حاليًا المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من 24 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق فنربخشة المتصدر الذي لعب مباراة اكثر من رفاق مصطفى محمد ، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفي محمد يستهدف الصدارة مع جلطة سراي أمام قاسم باشا التركي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.