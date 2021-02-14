الزمالك: فرجاني ساسي لم يوقع لـ بيراميدز

أكد عصام سالم المتحدث الإعلامي لنادي الزمالك أن فرجاني ساسي حسم أمر بقائه مع القلعة البيضاء، مشيرا الى أن المفاوضات مع اللاعب ما زالت جارية.
وأضاف سالم خلال تصريحات إذاعية: "لم نغلق ملف التجديد مع فرجاني ساسي نحن نرغب في استمراره مع الفريق لأنه أحد الأعمدة الرئيسية".
وتابع: "بمجرد توفير المطالب المالية سوف يتم إنهاء ملف التجديد مع فرجانى ساسي وحتى الآن لم يوقع التونسي لفريق بيراميدز أو أي نادى إماراتي كما يشاع".
وأشار إلى أن فرجاني ساسي أخبر المقربين منه إيقاف المفاوضات مع أندية أخرى لحين حسم موقفه بشكل نهائي مع الزمالك وتوفير الماديات لرغبته في الاستمرار معنا.
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