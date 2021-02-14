ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

يعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، من عدد من الأزمات الطبيعية التى تحاصره قبل مواجهة راسينج كلوب أبيدجان بطل ساحل العاج اليوم فى دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الإفريقية .
ويواجه بيراميدز طقسا سيئا للغاية فى هذا التوقيت فى أبيدجان بسبب ارتفاع الرطوبة بشكل كبير وهو ما يزيدي من صعوبة مباراة اليوم أمام بطل ساحل العاج .
ولم تكن الرطوبة هى الأزمة الأولى التى تحاصر بيراميدز فى ساحل العاج بل يواجه الفريق أيضا صعوبات بالغة فى التعامل مع الطقس السيىء خاصة وسط أنباء قوية تفيد بسقوط أمطار غزيرة .
كما يعانى بيراميدز بقوة من سوء أرضية الملعب المستضيف للمباراة والذى سيتأثر بشدة حال سقوط الأمطار بغزارة نتيجة ارضيه السيئة .
ويفقد بيراميدز فى مباراة اليوم واحدا من أهم لاعبيه وهو عبدالله السعيد صانع ألعابه والذى يعانى من إصابة عضلية قوية أدت إلى تغيبه عن الفريق السماوى خلال الفترة الماضية .
وأعلن الأرجنتينى أروابارينا المدير الفنى لبيراميدز قائمة فريقه لمواجهة بطل ساحل العاج اليوم وضمت كلا من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن
خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه
خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة
خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس
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