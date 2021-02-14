ننفرد بنشر بنود عقد اتحاد الكرة الجديد مع شركة الـ VAR

يعكف مسئولو اتحاد الكرة على تجهيز صيغة جديدة للعقد المقرر إبرامه مع الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var في الأيام المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن البنود المقرر إدراجها ضمن طيات العقد المنتظر إبرامه خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر ذاته إنه سوف يتم الغاء خطاب الإسناد الذى أقرته اللجنة الخماسية السابقة برئاسة عمرو الجنايني والذى سبق أن تم تغيير صياغته مع الشركة المسؤولة عن تقنية الفيديو في الدوري الممتاز من بيع تأجيري إلى إيجار بالمخالفة لما ذدتم ذكره فى وسائل الإعلام بالتعاقد بنية تملك التقنية بعد سنوات.

واستطرد : سوف يتم ابرام عقود جديدة بمعرفة الشؤون القانونية في الجبلاية وإرسالها إلى الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة إضافة إلى الجهات الرقابية تمهيدا لاعتمادها.

تابع : سوف يتم التأكيد على الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var بإحضار سيارات تقنية الفيديو جديدة بدلا من المستعملة التى تم الاستعانة بها منذ بدء العمل بتقنية الفيديو فى الدورى الممتاز.

لفت إلى أنه سوف يتم ادراج بند يتم بموجبه الزام الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف ال var بإحضار اثنين من أجهزة سوموليتر لتدريب الحكام ومنح الرخصة لتقنية الفيديو لقضاة الملاعب.

أضاف: سيتم ادراج بند فى العقود يتضمن تخفيض قيمة المقابل المادى للمباراة نظير استخدام تقنية الفيديو فى الدورى الممتاز أو كأس مصر من ٣٠٠٠ آلاف دولار إلى ١٨٠٠ دولار .

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مؤخرا اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .

كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.

كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد استقبل مؤخرا وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصًا من أسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت عن ميديا برو الشرق الاوسط ، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الاوسط المصنعة لانظمة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.