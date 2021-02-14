بوتشيتينو يرفع راية التحدي في وجه برشلونة قبل موقعة دوري الأبطال

وقال بوتشيتينو في تصريحات لقناة " كانال بالاس" الفرنسية:" بالتأكيد نعاني من بعض الغيابات ولكننا سنذهب إلى إسبانيا بعقلية الفوز، ولا يوجد أي مجال للاعذار".
يذكر أن باريس سان جيرمان سيفقد لخدمات نجمه البرازيلي نيمار دا سليفا أمام برشلونة، بسبب معاناته من إصابة عضلية.
كان باريس سان جيرمان فاز على نيس ، أمس السبت، بهدفين مقابل هدف، في الدوري الفرنسي، بينما اكتسح برشلونة خيتافي، ليلة أمس، بخمسة أهداف مقابل هدف في الدوري الإسباني.
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