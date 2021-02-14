نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخبار نادي النصر.. اتجاه لتقديم شكوى قانونية بعد الهزيمة برباعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع أخبار نادي النصر اليوم، وذلك بعد يوم واحد من تعرض الفريق لهزيمة كبيرة أمام نادي الشباب السعودي، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، حيث حقق الشباب الفوز في تلك المباراة بنتيجة أربعة أهداف مقابل لا شيء، وقد شهدت المباراة بعض الأحداث المؤسفة نتيجة الخلافات بين بعض مسئولي وإداري الفريقين.

نادي النصر يتجه لتقديم شكوى قانونية

أكدت بعض التقارير الصحفية أن إدارة نادي النصر برئاسة السيد صفوان السويكت تتجه مع الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد لتقديم شكوى قانونية للجهات المسئولة، وذلك بعد خسارة الفريق في مباراة أمس أمام الشباب، حيث قالت مصادر خاصة من نادي النصر أن سبب الشكوى يعود إلى المشادة الكلامية التي حدثت بين إداري الفريق حسين عبد الغني مع رئيس نادي الشباب خالد البلطان والمرافقين له.

حيث أكدت المصادر أن رئيس نادي النصر قبل أن يغادر ملعب المباراة طلب من بعض الإعلاميين المتواجدين تسجيل تلك المشادة بالصوت والصورة، وذلك لتكون الدليل اللازم لإثبات المخالفة أمام الجهات المعنية المختصة، ولم يغادر رئيس النصر ملعب المباراة حتى تأكد من مغادرة إداري الفريق أولاً.

رابطة الدوري السعودي للمحترفين تصدر بيان صحفي

أصدرت رابطة الدوري السعودي بيان صحفي نوهت فيه أن إدارة الرابطة تقوم بمراقبة ورصد كافة التجاوزات في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سليمان للمحترفين، حيث توفد الرابطة مراقبين للمباريات في كافة الجوالات يرصدون تجاوزات جميع عناصر اللعبة سواء كانوا لاعبين أو مسئولين وإداريين، وفي ضوء ذلك تم رصد التجاوزات التي حدثت في مباراة النصر والشباب يوم السبت، وأنه جار الآن تقديم التقارير الخاصة بالمباراة للجنة الانضباط في الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ اللازم بشأنها.