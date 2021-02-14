زي النهارده.. الزمالك يجلد الترجي بثلاثية ويتوج بطلا للسوبر الأفريقي

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، توج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي، بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتها بقطر.

جاءت أهداف الزمالك عن طريق يوسف أوباما وأشرف بن شرقي "هدفين"، بينما جاء هدف الترجي الوحيد عن طريق عبد الرؤوف بن غيث من ركلة جزاء.

يذكر أن الزمالك أقصى الترجي أيضا بعدها من الدور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز عليه بنتيجة 3 - 2، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتوج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي 4 مرات على مدار تاريخه (1994 - 1997- 2003 - 2020).