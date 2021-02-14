ديديه دروجبا يطمئن على بعثة بيراميدز في كوت ديفوار

رحب أسطورة كرة القدم الإيفوارية والهداف التاريخي لمنتخب كوت ديفوار ديديه دروجبا ببعثة فريق نادي بيراميدز المتواجدة حاليا في مدينة أبيدجان العاصمة، استعدادا لخوض مباراة راسينج كلوب أبيدجان في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واطمأن الأسطورة الإيفوارية من المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز ورئيس البعثة في كوت ديفوار، على الفريق ورحب ببعثة بيراميدز في كوت ديفوار وما إذا كان الفريق يحتاج لأي شيء خلال وجوده في أبيدجان، معربا عن سعادته البالغة بتواجد بعثة بيراميدز في كوت ديفوار، مؤكدا حرصه على متابعة المباراة.
يأتي ذلك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الأسطورة دروجبا بالمهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز.
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