بعثة الهلال السوداني تعود إلى الخرطوم فجر الاثنين بعد خسارة صنداونز

تعود فجر غد الاثنين بعثة فريق الهلال السوداني إلى الخرطوم، عائدة من جنوب أفريقيا بعد الخسارة أمام صنداونز، بهدفين دون رد وذلك في افتتاحية دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وتقدم موسى ليبوسا فى الدقيقة 10 للفريق الجنوب إفريقي وأضاف كيرميت إيراسموس ثاني الأهداف بالدقيقة 90. ودفع الجهاز الفنى لفريق الهلال السوداني بتشكيلة قوية لمواجهة نظيره فريق صنداونز الجنوب أفريقيا فى المباراة التى أقيمت فى بريتوريا بدور المجموعات فى دورى أبطال إفريقيا. جاء تشكيل الهلال السوداني على النحو الآتي: محمد النور أبوجا حارس مرمى - السمؤال ميرغني - محمد واتارا - محمد أحمد أرنق - فارس عبدالله - نصر الدين الشغيل - أبو عاقلة عبدالله - نزار حامد - عيد مقدم - ابراهيما نداى - محمد عبدالرحمن.

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