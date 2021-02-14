صحيفة سودانية: الأهلي تجاهل بعثة المريخ

وأضافت الصحيفة السودانية، أن الأندية السودانية كانت تحظى باهتمام كبير من قبل الإعلام المصري عند وصولها إلى مصر.
يذكر أن المريخ السوداني وصل إلى القاهرة يوم الجمعة الماضية، تزامنا مع وصول الأهلي إلى مصر قادما من قطر، بعد حصد برونزية كأس العالم للأندية.
وتضم مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا كلا من فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني.
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