الدوري الإيطالي.. مخيتاريان يقود تشكيل روما أمام أودينيزي

أعلن بالو فونيسكا المدير الفني لفريق روما، التشكيل الأساسي لمواجهة، أودينيزي، على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 22، من مسابقة الدوري الإيطالي. وجاء تشكيل روما كالتالي: حراسة المرمى: لوبيز خط الدفاع:مانشيني - إيبانيز - كريستانتي. خط الوسط" وترود ح سبينازولا - فيار - كارسدروب. خط الهجوم: مخيتاريان - بيليجرني - ماريورال ويحتل روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز الـ 12 بـ 22 نقطة.

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