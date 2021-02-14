سلبية المسحة الرسمية لبيراميدز قبل مواجهة راسينج كلوب

أظهرت المسحة الرسمية التي أجرتها بعثة فريق نادي بيراميدز في كوت ديفوار، سلبية جميع البعثة استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأجرت البعثة مسحتها الرسمية بالأمس في مقر فندق الإقامة بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان، وجاءت نتيجتها سلبية بالكامل لجميع أفرادها. ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي راسينج كلوب أبيدجان في السادسة من مساء اليوم، الأحد، باستاد إيبمبي بالعاصمة الإيفوارية في ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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