شكوى من سعد سمير نجم الأهلي لجهاز حماية المستهلك.. تفاصيل

تقدم سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بشكوى لجهاز حماية المستهلك ضد إحدى شركات الاستثمار العقاري.

وحسب مصادر، فإن سعد سمير برفقة آخرين من ساكني الكمبوند الذي يقيم فيه تقدموا بشكوى ضد الشركة بسبب مخالفتها للتعاقد الذي بموجبه تملكوا وحداتهم.

وقال المصدر إن الشركة قامت بناء مستشفى عام والعديد من الأنشطة الأخرى التي حولت الكمبوند السكني إلى زحام شديد.