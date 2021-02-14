مدرب المريخ : الأهلي كتاب مفتوح .. وجئت لتحقيق الفوز

أكد نصر الدين النابي المدير الفني لفريق المريخ السوداني أنه قدم إلى مصر من أجل تحقيق الفوز علي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف مدرب المريخ في تصريحات نشرتها صحيفة كفرووتر السودانية :البعض يعتقد انني جئت لتحقيق اقل خسارة أمام الأهلي ولكن هذا ليس حقيقي أنا جئت لتحقيق أفضل نتيجة إيجابية.وأكمل : الأهلي فريق كبير ويحظى باحترام كبير من المريخ ولا يمكن أن نرتكز على الدفاع بل سنلعب من أجل تحقيق ما نخطط له ونعرف كل صغيرة وكبيرة عن الأهلي وهو بالنسبة لنا كتاب مفتوح وتابعناه أمام أندية كأس العالم مؤخرا.
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