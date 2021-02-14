جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 دور 16 ذهاب وعودة حسب توقيت مصر

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عمر شويل - جدة جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 دور الـ16 ، نستأنف معكم رصد وتقديم مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا دور الستة عشر 2021 حيث تبدأ فعاليات منافسات البطولة الأشهر والأهم والأكثر شعبية وجماهيرية في العالم يوم الثلاثاء الموافق السادس عشر من شهر فبراير الجاري، وتبدأ بمواجهات ثقيلة بين الفريق الأوروبية، ليقابل برشلونة الأسباني فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في واحدة من المواجهات الكبيرة والثقيلة على الجانبين، فيما سيقابل ليفربول نظيرة ار بي ليبزيج يوم الثلاثاء في واحدة من المباريات الهامة للريدز في دوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 دور الـ16

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 ، تبدأ منافسات البطولة الأوروبية يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، لذلك نختص في هذا التقرير التعريق بـ جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا2021 كاملة والتعريق بملاعب المباريات ذاهباً وإياباً، كما سنتعرف أيضاً على مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021، وسوف يواجه ليفربول فريق ار بي ليبزيج اليوم الثلاثاء ضمن مباريات دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2021.

وجدير بالذكر مباريات دوري أبطال أوروبا دور ال 16 يتم إقامتها يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، حيث سيكون يوفنتوس الإيطالي على موعد ومواجهة فريق بورتو البرتغالي وهو الفريق الذي لعب له كريستيانو رونالدو في بداية مشواره بكرة القدم، كما سيواجه بروسيا دورتموند الألماني فريق إشبيلية يوم الأربعاء أيضاً، وإليكم جدزول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا دور 16.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021

من خلال الجداول الموضحة نتعرف معاً على ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021 والتي تتكون من ثمانية مجموعات تضم عدد من الفرق الأوروبية الكبيرة، مواجهات ثقيلة تنتظر الفرق الأوروبية.

المجموعة الأولى الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بايرن ميونخ 6 5 1 0 18 5 +13 16 2 أتلتيكو مدريد 6 2 3 1 7 8 -1 9 3 سالزبورج 6 1 1 4 10 17 -7 4 4 لوكوموتيف موسكو 6 0 3 3 5 10 -5 3

المجموعة الثانية الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ريال مدريد 6 3 1 2 11 9 +2 10 2 بوروسيا مونشنجلادباخ 6 2 2 2 16 9 +7 8 3 شاختار دونيتسك 6 2 2 2 5 12 -7 8 4 إنتر 6 1 3 2 7 9 -2 6

المجموعة الثالثة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 مانشستر سيتي 6 5 1 0 13 1 +12 16 2 بورتو 6 4 1 1 10 3 +7 13 3 أوليمبياكوس 6 1 0 5 2 10 -8 3 4 مارسيليا 6 1 0 5 2 13 -11 3

المجموعة الرابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 ليفربول 6 4 1 1 10 3 +7 13 2 أتالانتا 6 3 2 1 10 8 +2 11 3 أياكس 6 2 1 3 7 7 0 7 4 ميتييلاند 6 0 2 4 4 13 -9 2

المجموعة الخامسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 تشيلسي 6 4 2 0 14 2 +12 14 2 إشبيلية 6 4 1 1 9 8 +1 13 3 كراسنودار 6 1 2 3 6 11 -5 5 4 رين 6 0 1 5 3 11 -8 1

المجموعة السادسة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 بوروسيا دورتموند 6 4 1 1 12 5 +7 13 2 لاتسيو 6 2 4 0 11 7 +4 10 3 كلوب بروج 6 2 2 2 8 10 -2 8 4 زينيت سان بطرسبرج 6 0 1 5 4 13 -9 1

المجموعة السابعة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 يوفنتوس 6 5 0 1 14 4 +10 15 2 برشلونة 6 5 0 1 16 5 +11 15 3 دينامو كييف 6 1 1 4 4 13 -9 4 4 فيرينتسفاروش 6 0 1 5 5 17 -12 1

المجموعة الثامنة الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 باريس سان جيرمان 6 4 0 2 13 6 +7 12 2 لايبزيج 6 4 0 2 11 12 -1 12 3 مانشستر يونايتد 6 3 0 3 15 10 +5 9 4 إسطنبول باشاك شهير 6 1 0 5 7 18 -11 3

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 دور 16 الذهاب

من خلال ما سنرفقه لكم، يمكننا أن نتعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2021 ، بالإضافة إلى جدول مواعيد مباريات ليفربول القادمة في دوري أبطال أوروبا 2021 ، مباريات برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا 2021، والآن إليكم جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 دور التي تُقام يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

موعد مباراة ليفربول وار بي ليبزيج: يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جريمان: يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021 الساعة 10:00م.

موعد مباراة يوفنتوس وبورتو: يوم الأربعاء الموافق 17-2-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

مباراة بروسيا دورتموند وإشبيلية: يوم الأربعاء الموافق 17-2-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

موعد مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو: يوم الثلاثاء الموافق 23-2-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

موعد مباراة تشيلسي واتلتيكو مدريد: يوم الثلاثاء 23-2-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنغلادباخ: يوم الأربعاء 24-2-2021 الساعة 10:00م.

موعد مباراة ريال مدريد واتلانتا: يوم الأربعاء 24-2-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 دور 16 الإياب

موعد مباراة يوفنتوس وبورتو: يوم الثلاثاء 9-3-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

مباراة بروسيا دورتموند وإشبيليه: يوم الثلاثاء 9-3-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

موعد مباراة ليفربول ولايبزيج : يوم الأربعاء 10-3-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان: الأربعاء 10-3-2021 الساعة 10:00م.

مباراة مانشستر سيتي وبروسيا مونشنغلادباخ: الثلاثاء 16-3-2021 الساعة 10:00م.

مباراة ريال مدريد واتالانتا: يوم الثلاثاء 16-3-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو: يوم الأربعاء 17-3-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

مباراة اتلتيكو مدريد وتشيلسي: يوم الأربعاء 17-3-2021 الساعة 10:00م توقيت مصر.

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا 2021 دور 16 ذهاب وعودة، وموعد مباراة ليفربول ولايبزيج القادمة في دوري أبطال أوروبا، ونود أن نُذكركم عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم في كل مكان أننا سنعمل على رصد المزيد من الأخبار عن البطولة الأوروبية الكبيرة حيث سنوفر لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة دوري أبطال أوروبا 2021 على النايل سات عرب سات والأقمار الأخرى.