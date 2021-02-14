تشكيل الإسماعيلي لمواجهة لافيينا في كأس مصر

يواجه فريق الإسماعيلى، منافسه لافيينا، أحد أندية القسم الرابع، بعد قليل علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.
ويسعى الإسماعيلي في مباراة اليوم، لتخطي هزيمته أمام الاتحاد السكندري في الدوري، في المباراة الماضية.
وجاء تشكيل الاسماعيلي كالتالي :
حارس مرمى : محمد فوزى
الدفاع : حسين السيد - كاستيلو - مصطفى الزنارى - بيومى
الوسط : عماد حمدى - محمد حسن - عمر الوحش - مدحت فقوسة
الهجوم : أرى بابل - شيلونجو
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