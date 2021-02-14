تشكيل الإسماعيلي لمواجهة لافيينا في كأس مصر

يواجه فريق الإسماعيلى، منافسه لافيينا، أحد أندية القسم الرابع، بعد قليل علي ملعب السويس الجديد ضمن منافسات دور الـ 32 لكأس مصر.

ويسعى الإسماعيلي في مباراة اليوم، لتخطي هزيمته أمام الاتحاد السكندري في الدوري، في المباراة الماضية.