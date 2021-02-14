كأس مصر.. حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة النجوم

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، تشكيل فريقه النجوم التى تقام بينهما بعد قليل باستاد المكس فى دور الـ 32 من منافسات كأس مصر. وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: هشام صلاح و محمود رزق ومحمد عطوه وصبري رحيل. خط الوسط: أحمد نبيل مانجا وحسام عاشور وفوزي الحناوي. خط الهجوم: أحمد حجي وخالد قمر وإيمانويل أكوي.

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