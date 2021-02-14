الدكة مكانهما.. قائد النصر السابق يصب غضبه على حمد الله وأمرابط

علّق هاشم سرور، قائد النصر السابق، على الهزيمة الفريق الثقيلة أمام الشباب برباعية نظيفة، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الأسبوع رقم 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال سرور عبر حسابه الشخصي "تويتر": "لن نتحسر على ما فات ولكن لو تكلمنا بواقعية عن ما حصل للنصر حمد الله أمرابط، وخالد الغنام، كانوا بعيدين عن مستواهم إلى معرفة الصليهم أضاع هدفا محققا وحمد الله إضاعة ركلة جزاء وثلاث عرضيات من المفترض أن تسجل ولكن قدر الله أتمنى في القادم".

وأضاف: "أمرابط حمدالله خالد الغنام دكة البدلاء ويأخذ مكانهم من يستحق".

بهذا الانتصار، حلّق الشباب في صدارة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، بينما هبط النصر إلى المركز السابع، مبتعدًا عن القمة بـ 13 نقطة.