رسميا.. بايرن ميونخ يضم مدافع لايبزيج

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني صاحب السداسية التاريخية، الأحد، تعاقده رسميًا مع الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع فريق لايبزيج.

وكتب بايرن ميونخ عبر موقعه الرسمي: "المدافع البالغ من العمر 22 عامًا أتم اتفاقه مع بطل الرقم القياسي الألماني على عقدٍ لمدة خمس سنوات حتى 30 يونيو 2026".

وقال المدير الرياضي، حسن صالح حميديتش: "نحن سعداء لأننا تمكنا من الفوز بصفقة دايوت أوباميكانو لصالح بايرن ميونخ، سيكون دايوت حجرًا للأساس لفريقنا في السنوات القادمة، ونحن مقتنعون بذلك".