الزمالك ينعى نجم الفريق السابق

نعت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، وإدارات النادي التنفيذية وفاة جمال أحمد نجم الكرة الطائرة، وأمين صندوق النادي الأسبق. ورحل أمين الصندوق الأسبق عن دنيانا اليوم داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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