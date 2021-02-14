بعد تأجيل مباراة بيراميدز.. العبور يواجه بنها في القسم الثالث

قررت منطقة القاهرة لكرة القدم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 16-2-2021 موعدا لإقامة مباراة العبور أمام بنها في دورى القسم الثالث.

جاء ذلك بعد قرار تأجيل مباراة بيراميدز أمام العبور في دور ال32 من بطولة كأس مصر بسبب المشاركة في البطولة الأفريقية.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تأجيل مباريات أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز في دور ال 32 لبطولة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الفرق الثلاثة للاستعداد الجيد للمشاركة في لقاءاتها المقبلة ببطولتي الأندية الأفريقية، وكلفت اللجنة إدارة المسابقات بالاتحاد بتحديد مواعيد بديلة للمباريات المؤجلة بما يتناسب مع جدول المسابقات وظروف أطراف المباريات.

وكان مقرر أن يواجه بيراميدز العبور يوم الأربعاء المقبل والأهلي مع النصر يوم الجمعة المقبل والزمالك مع حرس الحدود السبت المقبل في دور ال 32 لبطولة كأس مصر قبل أن يتقرر تأجيلها.