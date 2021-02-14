استسلام كلوب يتصدر الصحف العالمية بعد السقوط أمام ثعالب ليستر

سلطت الصحف العالمية الضوء على هزيمة ليفربول أمام ليستر سيتي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ24، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

واكتسح فريق ليستر سيتى نظيره ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس علي ملعب "كينج باورز" بمنافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي لموسم 2020/2021. وتقدم لصالح فريق ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 67 بأسيست رائع من البرازيلي روبرتو فيرمينو، ثم اكتسح الموج الأزرق الريدز بـ 3 اهداف في 5 دقائق، 80 و82.

وبهذه النتيجة تجمد رصيد ليفربول عند 40 نقطة، في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

ماذا قالت الصحف العالمية عن سقوط ليفربول أمام ليستر سيتي؟

يورو سبورت:

ليفربول في أزمة بعد الهزيمة الثالثة على التوالي.. الريدز يسقط أمام ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

جول:

ماذا حدث لليفربول؟ خطأ أليسون الأخير أمام ليستر يترك كلوب متشككا.

بي بي سي:

ليستر 3- 1 ليفربول.. الثعالب تستغل الدقائق الأخيرة.

ديلي إكسبريس:

فرصة ليفربول في المنافسة على الدوري الإنجليزي انتهت.

كلوب يستسلم في صراعه على اللقب.

ذا صن:

كلوب يلقي المنشفة في صراعه على اللقب.