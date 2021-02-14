«الكاف» يعلن موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، "الكاف"، عن موعد وحكام مباراة الإياب بين بيراميدز وراسينج كلوب أبيدجان، والتي ستقام في القاهرة يوم 21 فبراير الجاري.
وقرر الاتحاد الأفريقي إقامة المباراة في السادسة مساء على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في إياب دور الـ 32 التكميلي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم من السودان، يقوده الحكم صبري محمد فاضل حكما للساحة، ويعاونه أحمد ناجي صباحي المساعد الأول، والمعز علي محمد حكما مساعدا ثانيا، والحكم الرابع الصادق محمد، ويراقب المباراة الصومالي هاجي يابارو، والمراقب الطبي لكوفيد 19، الدكتور محمد سلطان من مصر.
يذكر أن بيراميدز يخوض في السادسة من مساء اليوم الأحد مباراة الذهاب باستاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية أمام راسينج كلوب.
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