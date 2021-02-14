الدوري الإنجليزي.. كافاني يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام وست بروميتش

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، التشكيل الأساسي لمواجهة وست بروميتش، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة وست بروميتش كالتالي: حراسة المرمى: دي خيا خط الدفاع: بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شو. خط الوسط: ماكتومناي - فريد - برونو فيرنانديز. خط الهجوم: راشفورد - مارسيال - كافاني. ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، بينما يتواجد وست بروميتش في المركز الـ 19 وقبل الأخير بـ 12 نقطة.

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