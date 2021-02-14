شوط أول .. جلطة سراي يتقدم بهدف على قاسم باشا في الدوري التركي.. فيديو

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق جلطة سراي على منافسه قاسم باشا التركي في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا على ملعب تورك تيليكوم أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري التركي.

وسجل كريم أكتورك أوغلو بهدف في الدقيقة 9 من عمر اللقاء بعد رأسية مصطفى محمد التي تصدي لها الحارس وعادت للاعب الذي سجلها.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: موسلارا

الدفاع: ليننيس - لوندوما - ماركاو - عمر

الوسط: فيرنانديز - ايتيبو - ايمري

الهجوم: كريم - مصطفي محمد - بابيل

ونجح مصطفى محمد في تسجيل ثلاث أهداف خلال ثلاث مباريات خاضها فقط مع الفريق التركي منذ انتقاله من الزمالك حيث سجل أمام باشاك شهير وفناربخشة في الدوري، وألانيا سبور في كأس تركيا.

ويحتل جالطة سراي حاليًا المركز الثاني برصيد 48 نقطة جمعها من 24 مباراة وبفارق نقطة وحيدة عن فريق فنربخشة المتصدر الذي لعب مباراة أكثر من رفاق مصطفى محمد، بينما يتواجد قاسم باشا في المركز الثالث عشر بـ26 نقطة.