مباريات كأس مصر .. الاتحاد يتقدم على النجوم والتعادل السلبي في مواجهتي الإسماعيلي ضد لافيينا والإنتاج وكوكاكولا بالشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق الاتحاد السكندري على منافسة النجوم بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا علي ملعب حرس الحدود "المكس" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.
وجاء الهدف عن طريق خالد قمر في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء
ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق بطولة جديدة من كأس مصر حيث نجح في تحقيق اللقب 6 مرات آخرها عام 1976 وحقق الوصافة في 8 مناسبات.
واستمر التعادل السلبي بين الإسماعيلي ومنافسه لافيينا اف سي احد اندية دورى القسم الرابع ونفس النتيجة في لقاء الإنتاج الحربي ضد كوكاكولا .
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