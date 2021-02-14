الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته الجماعية على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بغلق الملف الأفريقي تماما، والتركيز في لقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز.

وأكد المدير الفني للاعبين ثقة الجميع في قدراتهم لتقديم أفضل أداء في الفترة المقبلة، وأن ما حدث في لقاء مولودية الجزائر الأخير ما هو إلا غياب التوفيق، وأن الفريق قدم مردودا طيبا في المباراة.

وبدوره، حرص عبد الحليم علي، مدير الكرة، على التحدث مع اللاعبين بشكل سريع، وطالبهم بمواصلة العمل الجاد كما هو معتاد وأن المشوار ما زال طويلا سواء في بطولة الدوري أو دوري الأبطال، ولا بد من التركيز الشديد في الفترة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.