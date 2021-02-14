تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك

خاض رباعي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، على هامش مران الفريق المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبورجيلة.

وشهدت التدريبات منافسة قوية بين الرباعي محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم “جنش” ومحمد عواد والسيد عطية، في التصدي للتسديدات من داخل وخارج منطقة الجزاء، بجانب سرعة رد الفعل.

وظهر الرباعي بمستوى جيد خلال التدريبات في ظل رغبة كلا منهم في حجز مقعده بالتشكيلة الأساسية للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز.